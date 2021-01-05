Casinoda kutlama Sağlık Bakanı’nın sorunu mu?

Sağlık Bakanı Pilli, casinoda yeni yıl kutlamasına Meclis’te yanıt verdi: “Bu Sağlık Bakanı’nın sorunu mu? Almayacaksınız oraya! KKTC vatandaşlarının casinolara girmesi zaten yasak”

Sosyal medyada infial yaratan yılbaşı gecesi kumarhane görüntüleri, gündemi

meşgul etmeye devam ediyor.

Girne’deki bir casinodaki kalabalık ve hiçbir tedbir alınmadan gerçekleştirilen yılbaşı kutlaması, dün Meclis Genel Kurulu’nda gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, casinoda yeni yıl kutlamasına Meclis’te yanıt verdi, “Bu Sağlık Bakanı’nın sorunu mu? Almayacaksınız oraya! KKTC vatandaşlarının casinolara girmesi zaten yasak” dedi.

Pilli, yılbaşı gecesi toplu kutlama yapılmaması adına bir takım kararlar aldıklarını ancak KKTC vatandaşlarının casinolara girmesinin yasak olması nedeniyle böyle bir seçeneği düşünmediklerini kaydetti. Dr. Pilli, KKTC vatandaşlarının zaten casinoya alınmaması gerektiğini, bunun da Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Eleştirilere yanıt veren Pilli, buradaki sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’na ait olmadığını belirtti, ancak denetimlerin de artırılacağını kaydetti.

Ali Pilli, sosyal medyada infial yaratan yılbaşı gecesi kumarhane görüntüleri konusunda soruşturma açılacağını ifade etti. Pilli, “KKTC vatandaşlarının gazinoya girmesi yasaktır bir kere. Almamaları gerekirdi” dedi.



Pilli, şunları söyledi:

“Otel ile ilgili soruşturma açacağız. KKTC’deki vatandaşların içeriye girişi yasaktır. Yasakları koyduk biz ki herkes evinde olsun. Otellerde turist azdı, biz tüm vatandaşların otellere gideceğini düşünemedik ki! Otellerin bu insanları içeri almaması gerekirdi. Bunun soruşturması yapılmalı ve gereken yapılmalıdır.”

Ali Pilli, bakanlık olarak getirdikleri tedbir yasaklarına kimilerinin uyduğunu kimilerinin ise uymadığını belirterek, tespit edilenleri şikayet ettiklerini ifade etti.

Pilli, yılbaşı gecesi toplu kutlama yapılmaması adına bir takım kararlar aldıklarını ancak KKTC vatandaşlarının casinolara girmesinin yasak olması nedeniyle böyle bir seçeneği düşünmediklerini söyledi.

Pilli, KKTC vatandaşlarının zaten casinoya alınmaması gerektiğini, bunun da Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmadığını belirtti. Pilli, “Bu Sağlık Bakanı’nın sorunu mu? Almayacaksınız oraya? KKTC vatandaşlarının casinolara girmesi zaten yasak” ifadelerini kullandı.

Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük'ü görevden almadığını açıkladı.

Pilli, bir süre önce "Yenidüzen’e açıklama yaptığı için görevden alındığı" söylenen Büyük'ü görevden almadığını belirterek “Görevden alma yoktur, öyle bir kararım, yazım yoktur” dedi.

Sonuç Büyük’ün Yenidüzen’e açıklama yapmasından rahatsız olduğunu da ima eden Pilli "Hastanede bir bulaş varsa hastane yönetimi sorumludur. Bir bilgi verilecekse basından önce bakanlığa bilgi verilmesi lazım. Ben basından öğrenmemeliyim" dedi.

