Herkesin başına polis dikemeyiz

Pilli, “Bir dernekte 100 kişi toplandı ve kutlama yaptı. Yılbaşında kronik 70 yaşındaki hasta birisi yılbaşında eğlenceye gitti. Herkesin başına polis koyamayız” dedi



Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güney Kıbrıs’ın kötü ve zor durumda olduğunu sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini anlattı.

Pilli, “Güneyden ve yurtdışından gelenlere ilgili tedbirler alındı. Yurtiçinde tedbirler alındı ancak bu tedbirler ihlal edildi. Bir dernekte 100 kişi toplandı ve kutlama yaptı. Yılbaşında kronik 70 yaşındaki hasta birisi yılbaşında eğlenceye gitti. Herkesin başına birini koyamayız. Halkımız duyarlı olmalı alınan tedbirlere uyulmalı. Kapanmamak ve hasta olmamak için herkes üzerine düşen görevleri yapsın” dedi.

İş yerlerinde maske takıldığını ancak çay kahve molalarında maskenin çıkarıldığını anlatan Pilli, “Molalarda toplu olarak bir araya gelinmemeli. Herkes çayını kahvesini yalnız içsin” dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde bulaş olduğuna işaret eden Pilli, “Çalışanlar iş hastanede kurallara uyuyor ancak hastaneden çıkınca dikkat etmiyor ve virüsü dışardan kapıyorlar. Dışarıda da tedbirli olunmalı” ifadelerini kullandı.

PCR testi yapanların ve temaslı takip ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan Pilli, “Sistemli bir şekilde temaslılar taranıyor. 9 Eylül ilkokulu tarandı. Öncelikli yerler tespit ediliyor. Okullar ve kurumlar önümüzdeki günlerde taranacak” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bireylerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığı sürece bakanlık ya da hükümet hangi kararları alırsa alsın “kaçakların oluşacağını” ifade ederek, “küçük bir ülkeyiz. Lütfen kurallara uyalım, herkesin başına polis atayacak değiliz” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 günlük karantinasız gelişin iyi bir karar olduğunu ancak gelenlerin bu kurala uymadığı için kaldırıldığını ifade etti.

Pilli, “Bulaş yine olacaktı ama az olacaktı. Ekonomi de ileriye gidecekti, iyi, bir karardı. Halkımıza seslenmek istiyorum, öyle bir seviyeye geldik ki bireylerin kurallara uyması gerekiyor. Eğer bu kurallara uyulmazsa ileriye gideceğiz. Şimdi iş kişilere kaldı. Tedbirler aldık ama bazı yerde uygulandı bazı yerde uygulanmadı. Herkesin başına bekçi koyamazsın. Tespit ettiklerimizi şikayet ediyoruz.” dedi

Ali Pilli, şöyle konuştu:

“Covid-19’un kış aylarında artacağını söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda çeşitli önlemleri alıyoruz ve sıkılaştıracağız. Ancak hangi önlemi alırsak alalım muhakkak bir kaçak oluyor. 3 günlük kartantinasızlık kararı mesela doğru bir karardı ama maalesef gelen kişiler kurallara uymamıştır ve bunu bilindiği gibi kaldırdık. Halka seslenmek istiyorum: Bakınız, hangi kararı alırsak alalım öyle bir seviyeye geldi ki kişilerin kendi kendilerine kurallara uymalı… Bu olmazsa vakalar artacak. Konu kişilere dayandı. Yılbaşı için kararlar aldık ama uygulanmaya gelince uyulmadı. Herkesin başına bir polis koyamayız. Tespit ettiklerimizi de şikâyet ettik…”

