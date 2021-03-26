“Casino müşterileri bizler için çok faydalı”

Bellapais’te turiste yönelik hediyelik eşya dükkanı sahibi olan Ece Taneri Yoldaş, casinolu otellere gelen turistlerin piyasaya para aktardığını yaşayarak öğrendiklerini söyledi



Bellapais’te turiste yönelik hediyelik eşya dükkanı sahibi olan Turizm Emekçileri Platformu üyesi Ece Taneri Yoldaş da turizmin kapalı olması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı

“Benim işyerim Bellapais manastırının yanında.. Hediyelik eşya satıyorum. Bir yıldır dükkanım kapalı. Büyük zorluklar çektik. Bu zorlukları aşabilmemiz için charter seferler başlamalıdır. Biz 1500 TL’nin peşinde değiliz. Biz kontrollü açılma istiyoruz. Biz kimseye el avuç açmak da istemiyoruz. Biz iş, aş ve adalet istiyoruz. Tedbirli açılma ve işimize dönmeyi istiyoruz.”

Casinolu otellere gelen turistlerin piyasaya para aktardığını yaşayarak öğrendiklerini de söyleyen Yoldaş, şöyle konuştu:

“Casinolu otellere gelenlerin bir çoğu Türkiyeli turistlerdir. Bizlere hiç faydası yoktur denir ama öyle değildir. 2009 yılına kadar İskandinav ülkelerinden kapalı gruplar ülkeye getirildi. Ama gelip tarihi yerleri gezdiklerinde hiç alış veriş yapmadıklarını gördük. Çünkü bu kişiler kendi devletleri tarafından tatile gönderilen insanlardı ve ceplerinde gerçekten para olmayan insanlardı. 5-6 otobüs geliyor ve hiçbir alış veriş yapmıyorlardı. Özellikle 2014 yılından sonra Türkiye’den gelen turistlerde artış olduğunu gözlemledik ve bizim de işlerimiz iyi gitmeye başladı. Casinoya gelip hem tatilini yapıp, hem gezmesini yapan ve bizlerden de alış veriş yapan insanlar oldu. Hatta bazıları ile aile gibi olduk.”

