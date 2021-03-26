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Güney’e uçuşlar artırılıyor

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Rum tarafı, haftada 50-60 olan uçuş sayısının Mart ayı sonuna kadar haftada 160’a, Nisan’dan itibaren ise haftada 240 uçuşa çıkarmayı planlıyor

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Güney’e uçuşlar artırılıyor
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Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Mayıs ayı ortalarından itibaren daha fazla yolcu kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos önceki gün yaptığı açıklamada, Larnaka ve Baf Havaalanlarının Mayıs ayı ortasından itibaren daha fazla uçak ve yolcu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Karusos, haftada 50-60 olan uçuş sayısının Mart ayı sonuna kadar haftada 160’a çıkmasının, Nisan ayından itibaren ise haftada 240 uçuşa ulaşmayı beklediklerini belirterek, İsrail ve diğer Arap ülkelerinden turistlerin Güney Kıbrıs’a gidiş konusuna yoğun ilgi gösterdiklerini öne sürdü.
Havaalanlarının bu yoğunluğa hazırlıklı olduklarını belirten ve Pazar günü Larnaka havaalanına inen 112 yolcunun her birinin işleminin ortalama 11 saniyede tamamlandığını öne süren Karusos, havayolu şirketlerinin de ilgisinde artış olduğu iddiasında bulundu.
Karousos, geçen yıldan bu yana yolcuların uçağa binişini kolaylaştırmak ve süreçleri ve kontrolleri hızlandırmak amacıyla bir dizi değişiklikler yapıldığını ifade etti ve örnek vererek “Pazar günü Larnaka Havalimanı'na 112 yolcuyla iniş yapacak bir yolcu uçağına, yolcu başına ortalama 11 saniyede Covid-19 testi yapabilecek” dedi.
Karousos, “Mayıs ortasında adaya gelmesi beklenen yolcuların Kıbrıs havaalanlarında tüm sağlık protokollerinin düzgün bir şeklide uygulanıp uygulanmadığını göreceğiz” dedi.
Bakan Karousos Kıbrıs’ın gerekli sağlık protokollerini uyguladığı, yolcu ve hava şirketlerine gerekli güvenliği sağladığı için İsrail ve başka Arap ülkelerinden hava şirketlerinin Larnaka’ya doğru uçuşlarını artırmayı istediklerini ifade etti.
 
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