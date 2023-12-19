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Candan: Kıbrıslı Türkler adadaki haklarından ve AB vatandaşlığından asla vazgeçmez

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Candan: Kıbrıslı Türkler adadaki haklarından ve AB vatandaşlığından asla vazgeçmez
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CTP Milletvekili Armağan Candan Meclis'te Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı ile ani bir görüşme yaptığına işaret ederek bu görüşme hakkında doyurucu bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaştığı, bölgesel yeni gelişmelerin yaşandığı ve Doğu Akdeniz'de enerji işbirliğinin öne çıktığı bu dönemde böyle bir görüşme olduğunu ifade eden Candan, Cumhurbaşkanının son gelişmeleri ana muhalefet partisi ile de bir araya gelerek değerlendirmesinin şart oluğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diğer hususlar yanında önemli iki nokta olduğunu söyleyen Candan, Kıbrıslı Türklerin adanın bütünü üzerinde hak ve hukuk sahibi olduğunu söyledi ve bundan geri adım atılamayacağını kaydetti.
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