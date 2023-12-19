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GİKAD, Girişimcilik Kampı düzenled

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GİKAD, Girişimcilik Kampı düzenled
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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Girişimcilik Kampı düzenlendi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin önde gelen üniversitelerinden mezun olacak 30 kız öğrencinin katılımıyla düzenlenen ve 3 gün süren kampın açılış töreni Acapulco Hotel Academia Salonu’nda yapıldı.
Öğretim görevlileri ve deneyimli iş insanlarının rehberliğinde genç girişimcilere bilgiler sunmayı amaçlayan kampta, katılımcılara, girişimcilik ekosistemine adım atmaları için fırsatlar sunulması hedefleniyor.
Dernek, genç kadınların iş dünyasında etkili bir rol üstlenmelerine destek vererek, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.
Etkinliğe davetli olarak YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca ve Prof. Dr. Remziye Terkan da katıldı.
Prof. Dr. Amca etkinlikte, geçmişten geleceğe kadının iş akışındaki yerine ve değerine dikkat çeken bir konuşma yaptı.
 
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