Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu





CTP Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi’nin Roma’da tertip edilen toplantısına katıldı.

İtalya Parlamentosu’nda gerçekleştirilen toplantıda Armağan Candan bir de konuşma yaparak salona seslendi.

Candan, konuşmasında Kıbrıs’taki kültürel mirasın korunması kapsamında adadaki iki toplumun uluslararası camiaya örnek teşkil edecek çalışmalarını anlattı. Konuşmasının devamında, Kıbrıs’taki Venedik dönemine ait Lefkoşa surları başta olmak üzere pek çok tarihi eserin var olduğunu ve kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması için de İtalya ile ortak çalışmaya hazır olduklarını teyit etti.

Armağan Candan’ın konuşması sırasında İtalya Meclis Başkanı Roberto Fico, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ve AKPA Başkanı Tiny Kox’un yanı sıra 46 farklı ülkeden parlamenterler de salonda bulundu.

