AFAD’ın Deprem Tırı, KKTC’de





Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren 'Deprem Simülasyon Tırı', KKTC’ye geldi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın iş birliğinde gelen 'Deprem Simülasyon Tırı', 10 - 31 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerine giderek eğitsel faaliyetlerde bulunacak.

'Deprem Simülasyon Tırı' eğitmenleri tarafından verilecek eğitsel faaliyetlerin ilki dün 10.00-15.00 saatleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, söz konusu faaliyetlerin; ülkede meydana gelebilecek bir depreme ve sonrasında yaşanması muhtemel zararlara yönelik farkındalık yaratmak, ulusal afet yönetim sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların personelini, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken uygulamalar hakkında eğitmeyi amaçlıyor.

