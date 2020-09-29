Canalp ailesinin acı günü

Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gören Aytaç Canalp’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Canalp’ın cenazesi dün ikindi namazından sora Mehmetçik Kabristanlığına defnedildi.
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