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Canalp ailesinin acı günü

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Mehmetçik sakini, Taç Mozaik'in sahibi Aytaç Canalp dün yaşamını yitirdi.

Canalp ailesinin acı günü
Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gören Aytaç Canalp’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Canalp’ın cenazesi dün ikindi namazından sora Mehmetçik Kabristanlığına defnedildi.
 
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