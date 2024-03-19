“Çanakkale Zaferi, Türk milletinin neleri başarabileceğinin göstergesidir”

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören yapıldı. Teğmen Abdullah Hakan Özkul, Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin neleri başarabileceğinin göstergesi olduğunu vurguladı

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla dün Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Şehitlik Özel Defteri’nin imzaladı.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile 1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Abdullah Hakan Özkul yaptı.Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Çanakkale Zaferi’nin dünya literatüründe bir dönüm noktası olduğunu güç dengelerini değiştirdiğini belirtti.Benan, Çanakkale Zaferi'nin bir kahramanlık destanı olduğunu söyleyerek, bunların yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutanı da ortaya çıkardığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önünü açtığını dile getirdi.ÖZKUL1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Abdullah Hakan Özkul Çanakkale Zaferi’nin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan bir kahramanlık destanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da önemli bir kilometre taşı olduğun belirtti.Çanakkale Zaferi’nin azmin, cesaretin ve fedakarlığın örneklerinin ve Türk milletinin neleri başarabileceğinin göstergesi olduğunu söyleyen Özkul, Çanakkale Zaferi’nin yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, gazi Mustafa Kemal ile birlikte yazdığı bir destan olduğunu kaydetti.Özkul, ülkenin bugün ulaştığı seviyenin aziz şehitler ve kahraman gazilerin eseri olduğunu, şehitlerin aziz hatıralarının sonsuza kadar yaşatılacağını belirtti.