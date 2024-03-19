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Arıklı, Meclis’e Atatürk baskılı kravat ile geldi

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Arıklı, Meclis’e Atatürk baskılı kravat ile geldi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde Meclis’e Atatürk baskılı kravat takarak geldi.
Erhan Arıklı’nın taktığı kravat, Atatürk'ün portresini barındırmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
 
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