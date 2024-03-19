Arıklı, Meclis’e Atatürk baskılı kravat ile geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde Meclis’e Atatürk baskılı kravat takarak geldi.
Erhan Arıklı’nın taktığı kravat, Atatürk'ün portresini barındırmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
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