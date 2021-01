Can ve mal güvenliği tehlikede olabilir

Pandemi Hastanesi’nin elektriği resmi olarak halen bağlanabilmiş değil. Hastanenin elektrik ihtiyacı, şu an Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden aktarılan enerjiyle karşılanıyor. Enerji Bakanı Arıklı, bu konuda EMO’yu suçluyor ancak EMO henüz projeyi bile görmedi





EMO Başkanı Cellatoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik standartlarının farklı olduğunu belirterek, “Proje KKTC standartlarında değilse, yangın çıkabilir, patlama olabilir” uyarısında bulunuyor





Üst düzey katılımla 15 Kasım’da açılışı yapılan Pandemi Hastanesi’nin (Ya da bir diğer adıyla Acil Durum Hastanesi’nin) elektriği resmi olarak halen bağlanabilmiş değil.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Pandemi Hastanesi’nin elektrik ihtiyacı, şu an Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden aktarılan enerjiyle karşılanıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz hafta peş peşe yaptığı açıklamalarında, hastanedeki elektrik sorununun Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) kaynaklandığını iddia etmiş, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanacak tüm sorumluluğu kendisinin üstleneceğini ifade etmişti.

Ancak Bakan Arıklı’nın üstlenebileceğini düşündüğü sıkıntılar arasında, can ve mal kaybı olasılıkları da bulunuyor.

Çünkü söz konusu hastanenin projesi Ankara menşeili. Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalarına bağlı hiçbir mühendis ya da mimar, şu ana kadar söz konusu projeyi somut olarak görmedi; hastanedeki şebekeyi incelemedi. EMO’ya göre, proje Türkiye’deki elektrik standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmışsa, bir patlamanın yaşanma olasılığı mevcut…

Ayrıca EMO, söz konusu projenin vizelendirilmesi için önce projeyi görmeleri gerektiğini ancak ne bakanın ne de bir başka yetkilinin kendileriyle –Arıklı’nın basın açıklamaları dışında- iletişime geçmediğini ifade ediyor.

Bu kapsamda, Bakan Arıklı’nın açıklamaları üzerine, EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu ile görüşen Kıbrıs Postası, “sorun EMO mu?” sorusunun yanıtını aradı.

Oda Başkanı Cellatoğlu, projenin vizelendirilmesi noktasındaki eksiklikten, Bakan Arıklı’nın açıklamaları üzerine haberdar olduklarını belirterek; resmi açılışı yapılmış, hava karardıktan sonra önünde ışıkları yanan hastaneye elektrik enerjisinin bağlanmadığını düşündüklerini belirtti.

Hastanenin yapımına başlamadan önce de sonra da kendileriyle hiçbir yetkilinin iletişime geçmediğini, bu yüzden her şeyin yolunda olduğunu düşündüklerini ifade eden Cellatoğlu, hastanenin açılışı yapıldıktan sonra vize konusunun, basın üzerinden gündeme getirilmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Arıklı tarafından böyle bir suçlamanın neden yapıldığını halen anlamadıklarını belirten Cellatoğlu, “bizim anladığımız, bunun sadece bir sebebi olabilir, o da 3 Eylül’de yayınladığımız basın açıklaması” dedi.

Cellatoğlu’nun söz ettiği 3 Eylül tarihli açıklamada; KKTC sınırları içerisine yapılacak her binanın (küçük ya da büyük veya kamu binası) ilk olarak KTMMOB Yasası gereği, ilgili odalardan vize alınmış olması, ruhsatlandırılmış olması gerektiği ifade ediliyor.

İLGİLİ YASA AÇIKÇA ÇİĞNENMİŞ DURUMDA

Ancak söz konusu proje, Ankara menşeili olduğundan dolayı, bu adımlar atlanmış, Yasa açıkça çiğnenmiş durumda…

Cellatoğlu’nun söz ettiği açıklamanın devamında, hastanenin yapıldığı arazinin, projeye elverişli olmadığı yönündeki hem üniversite hem de KTMMOB’a bağlı odaların uzman görüşlerine yer veriliyor, bölgenin sel taşkını riski taşıdığı vurgulanıyordu.

Cellatoğlu, EMO’nun bu açıklamasının, Enerji Bakanı Arıklı tarafından “muhalif” olarak algılandığını ve bu nedenle suçlamalar yaptığını düşündüklerini kaydetti.

Uyarılarla dolu söz konusu açıklamayı, projenin yapımına başlamadan önce gerçekleştirdiklerini çünkü iş bittikten sonra yapılacak bir uyarının hiçbir anlamı olmayacağını, bu uyarının “EMO’nun boynunun borcu” olduğunu ifade eden Cellatoğlu, “Sayın Bakan, sanki bir hastanenin yapımına karşıyız, Türkiye’den gelinip yapılmasını istemiyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye’deki elektrik standartlarıyla, KKTC’deki elektrik standartları arasındaki farktan söz eden Cellatoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye’de yapılan hesaplar farklı, bizde farklı. Biz ‘British’ standartlarını kullanıyoruz. Türkiye’de böyle bir uygulama yok. Bu nedenle EMO’dan vize alacak olan herhangi bir proje, bu kurallara uygun yapılmalı. KIB-TEK de bu kuralları göz önünde bulundurarak enerji veriyor. Ancak Pandemi Hastanesi projesinin nasıl yapıldığını bilmiyoruz.”

“PROJE KKTC STANDARLARINDA DEĞİLSE, YANGIN ÇIKABİLİR, PATLAMA OLABİLİR”

EMO’ya üye, KKTC standartlarını bilen, tecrübeli mühendislerin hastanede incelemeler yapması gerektiğini vurgulayan Cellatoğlu, “Bunu kesinlikle istemeyiz ama elektrik akımından dolayı bir olası bir yangın ya da patlama olabilir, can ve mal güvenliği zarar görebilir. Orada çok sayıda insan tedavi görecek. Temel prensip can ve mal güvenliği” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada süreci tıkmak gibi bir düşünceleri olmadığını, EMO’nun, yerel vakaların arttığı şu günlerde, hastanenin sağlıklı bir elektriğe sahip olması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Cellatoğlu, “Bunu defa defa tekrar etmek istiyorum. Bizim süreci tıkmak gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Başbakan’ın, “burası bir kamu binası, KTMMOB tarafından değil, Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından yapılması gerek” dediğini anımsatan Oda Başkanı, “Tamam, bu da uygun. Çünkü orada çalışan mühendisler de KTMMOB’a üye olan kişilerdir” şeklinde konuştu.

EMO Başkanı son olarak, yaşanan süreci özetleyen şu cümleleri kurdu:

“Açılışı yapılmış… Bu saatten sonra neyi tartışıyoruz? Biz tam olarak bunu anlamış değiliz. Yapacağımız, tamamen bir prosedürü tamamlamak ve kurallara uygun elektrik enerjisini bağlamak. Ama mutlaka EMO’da kayıtlı, KKTC’deki standartlara hakim bir mühendisin orada incelemeler, testler yapması, kural dışı bir şey varsa bunu tespit etmesi, kısacası ikinci bir göz olarak görmesi gerektiğini düşünüyoruz.”