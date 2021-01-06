Sınır onları ayırıyor

Kıbrıslı Türk Yağmur Beyhanlı’nın erkek arkadaşı, Kıbrıs’ın güneyinde yaşamını sürdürüyor. Yağmurun hedefi, erkek arkadaşıyla birlikte Kuzey’e geri dönmekti ancak geçişlere ilişkin alınan kararlar, bu hedefin gerçekleşmesine izin vermedi



Sınır kapılarına ilişkin alınan tedbirler; “Kıbrıslı olmayanların”, karantina kuralı da dâhil olmak üzere, geçişini yasaklıyor. Bu durum, adanın bir tarafında yaşayıp, sosyal yaşantısını diğer tarafa entegre eden pek çok insan için büyük mağduriyetler yaratıyor. Bu mağduriyeti yaşayanlardan biri de Yağmur Beyhanlı. Yağmur’un erkek arkadaşı Alman asıllı. Bu nedenle Yağmur, Kuzey’e yalnız dönüyor.

Pandemi sürecinde sınır kapılarının kapalı olmasından olumsuz yönde etkilenen tek kesim işçiler değil…

Adanın kuzeyinde yaşayıp, sosyal yaşantısını güneye entegre eden ya da tam tersini yaşayan onlarca insan, sınır kapılarının kapatılması, geçişlere ilişkin alınan kararların net olmaması ve kurumlar arasındaki iletişimsizlik, farklı sorunlara yol açıyor.

Bu sorunlarla boğuşanlardan biri de 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yağmur Beyhanlı…

Yağmur’un hayatını birlikte paylaştığı erkek arkadaşı, Kıbrıs’ın güneyinde yaşamını sürdürüyor.

Pandeminin patlak vermesinin ardından Yağmur, Güney’e geçerek, kapanma sürecini erkek arkadaşının yanında geçirdi.

Yağmurun hedefi, erkek arkadaşıyla birlikte Kuzey’e geri dönmekti ancak geçişlere ilişkin alınan kararlar, bu hedefin gerçekleşmesine izin vermedi.

Yağmur’un erkek arkadaşı Alman asıllı. Kapılara ilişkin alınan kararlarda, yerli olmayan kişilerin, sınır kapılarından geçişleri yasak. Bu nedenle Yağmur, Kuzey’e yalnız dönüyor…

Yağmur Beyhanlı, geçişlere ilişkin alınan kararlar konusunda kurumlar arası bir iletişim eksikliği yaşanmasından dert yanıyor.

