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Çamlıbel anayolunda tamir çalışması

Tepebaşı-Kayalar arasındaki yol trafiğe kapalı olacak

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Çamlıbel anayolunda tamir çalışması
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Çamlıbel-Girne Anayolunun, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan kısmı yol tamir çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
Yapılan açıklamada, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.
 
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