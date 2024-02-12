Çamlıbel anayolunda tamir çalışması

Tepebaşı-Kayalar arasındaki yol trafiğe kapalı olacak

Çamlıbel-Girne Anayolunun, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan kısmı yol tamir çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Yapılan açıklamada, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.

