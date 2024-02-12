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Trafik denetimlerinde 1918 sürücü kontrol edilerek, 417’si rapor edildi

33 araç trafikten men edildi

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Trafik denetimlerinde 1918 sürücü kontrol edilerek, 417’si rapor edildi
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Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 1918 sürücü kontrol edilerek, 417’si rapor edildi. 33 araç ise trafikten men edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin, 281’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 79’u diğer trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
33 araç ise trafikten men edildi.
 
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