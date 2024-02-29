Çamlar yok oluyor, bakanlık seyrediyor

Kızıl çam ormanlarının yüzde 60’ında çam kese böceği nedeniyle kayıp yaşandı. Çevre Platformu ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, çam kese böceğiyle mücadele için eylem başlattı

Çevre Platformu ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, çam kese böceğiyle mücadele için eylem başlattı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, KEMA Vakfı, Biyologlar Birliği, Şehir Planlama Odası ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği dün ortak basın toplantısı düzenleyerek çam kese böceğinin verdiği zararla ilgili tespit ve önerilerini sundu.

Platform temsilcileri dün düzenledikleri basın toplantısında ülkemizde çam kese böceğiyle ilgili hiçbir mücadele yapılmadığının altını çizerek, kızıl çam ormanlarının yüzde 60’ında çam kese böceği nedeniyle kayıp yaşandığına dikkat çektiler.

Ülkemiz ormanlarının yok olduğu bir dönemde bütçede çam kese böceğiyle mücadele için tek kuruş para konulmamasına dikkat çekilen basın toplantısında, geçtiğimiz yıl bilinçli mücadele iddiasıyla imzalanan protokoller çerçevesinde bile hiçbir adım atılmadığı eleştirisinde bulunuldu.

Çam kese böceğiyle mücadelenin Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin gündeminde olmadığını ifade eden örgüt temsilcileri bakanın kendilerine iki defa randevu vermesine rağmen randevu saati bakanlıkta bulunmadığı eleştirisinde bulunarak, bu durumun bile konuyu ciddiye almamasının göstergesi olduğunu kaydettiler.

2006-2000 yılları arasında yapılan mücadelede yüzde 98 oranında başarıya ulaşıldıktan sonra o tarihten beri hiç birşey yapılmamasıyla birlikte elde edilen başarının da geriletildiğinin altını çizen örgütler, Dursun Oğuz ve Hüseyin Çavuş Kelle’yi çam kese böceğiyle ilgili hiçbir mücadele yapmadıkları için eleştirdiler.

ÇOCUKLAR, ÇAM KESE BÖCEĞİ RİSKİ ALTINDA

Çevre Platformu ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin çam kese böceğiyle mücadele etmek için başladığı eylem planının durulduğu basın toplantısında çam kese böceği alerjisinden doktora başvuran çocuklar gözlemlendiğine dikkat çektiler. Okul bahçeleri ve parklardaki ağaçlarda bulunan çam kese böceğinden dolayı çocuklarda bu riskin daha çok olduğunun altı çizilen basın toplantısında çam kese böceğinden dolayı Lefke Gazi Lisesi’nde eğitime bir gün ara verildiğini anımsatıldı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, çevreyle ilgili eylemlilik süreci başlattıklarını vurguladı. Tel, şöyle konuştu:

"Çevre örgütlerinin kurulma amacı ormanların korunması ve geliştirilmesidir. Biz de bunun için yıllardır mücadele veriyoruz. Ancak orman varlığımız tehlikede. Tüm dünyada yaşanan iklim değişikliği ormanların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyarken bununla ilgili bir adım yok. Orman Dairesi'ne ayrılan bütçeye bakıldığında bu daireden bir şey beklenemez. Ormanlarımız yandı, çam kese böcekleri ormanlarımızı yok ediyor. Bu mücadele için eylemlilik sürecini başlatıyoruz”



