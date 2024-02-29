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"25 bin hektar enfekte oldu"

Biyolog Hasan Sarpten, Orman Dairesi’nin başına gelen kişilerin çam kese böceklerine karşı hiçbir adım atmadığını söyledi ve 25 bin hektar kızıl çamın tamamına yakınının enfekte olduğunu belirtti

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"25 bin hektar enfekte oldu"
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Biyolog Hasan Sarpten, Orman Dairesi’nin başına gelen kişilerin çam kese böceklerine karşı hiçbir adım atmadığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Sarpten, 25 bin hektar kızıl çamın tamamına yakınının enfekte olduğunu belirterek birçok ülkede çam kese böceğine karşı havadan mücadele yapıldığına dikkat çekti. 
Sarpten şöyle konuştu:  “20 yılda en büyük mücadele çam kese böcekleriyle ilgilidir.  Bu mücadele sürecinde 2016-2020 programı oluşturuldu. Mücadele verildi, artık çam kese böceği görünmez oldu. Ama 2020 yılında hiçbir adım atılmadı.  Kızıl çam olarak 25 bin hektar alanımız var. Bunların tamamına yakını enfekte oldu. Yeni yola gireceklerini söylediler. Protokol imzalandı. Avcı böcekler getirdiler. Ama bunlar destekleyici yöntemlerdir.  Bunlar doğru yapılsa bile katkısı yeterli değil. Havadan biyolojik mücadeleyi de dışlamayan, destekleyici yöntemin de olduğu bir mücadele olmalı.  İkinci olarak AB'de bunun yapılmadığı yalanı söyleniyor. Birçok ülkede bu mücadele havadan yapılıyor. Bir diğeri Sayın Bakan, havadan biyolojik mücadelenin arıları öldürdüğünü söyledi.  Bugün Orman Dairesi de benzer açıklama yaptı. Kimyasal mücadele bunu yapıyor ama biyolojik mücadele bunu yapmıyor. Bununla ilgili birçok makale var ki hedef dışı canlılar zarar görmüyor.  Güney ile KKTC çok farklıdır. Bizde kızılçam daha çoktur onlarda yüzde 10 civarında. Ama bizdeki sorun oradaki sorunu da artırıyor. Önümüzdeki yıllarda orada da mücadele başlayacak.” 
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