Çaluda’nın yeni adresi Cumhurbaşkanlığı

Meclis Özel Kalem Müdürü iken, geçmişte sosyal medyada TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştiriler yaptığı ortaya çıkan ve görevden alınan Mustafa Çaluda, bu kez de Cumhurbaşkanlığı’na 30 bin TL maaşla danışman olarak istihdam edildi



Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü iken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştirileri ile gündeme gelen ve görevden alınan Mustafa Çaluda, bu kez de Cumhurbaşkanlığı’nda istihdam edildi.

Cumhuriyet Meclisi’ne özel danışman olarak alınmak istenen ancak Bakanlar Kurulu'ndan onay alamayan Çaluda, bu kez Cumhurbaşkanlığında istihdam edildi.

Danışman olarak istihdam edilen Mustafa Çaluda 30 bin TL civarında bir maaş alacak, kamuya maliyeti ise 35 bin TL’yi geçecek.

UBP’de bir çok genç uzun süredir bu ve benzeri istihdamlara tepki gösteriyor.

Milletvekilliği seçimini kaybeden Aytaç Çaluda’nın oğlu olan Mustafa Çaluda, ballı sözleşmelerle sürekli olarak kamuda istihdam edilirken, benzer yaştaki gençler işsizliğin ya da özel sektörde düşük maaşın sıkıntıları ile uğraşıyor.

Öte yundan Mustafa Çaluda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatı ile göreve getirildiğini belirtti.

“ERDOĞAN MUHALİFİ OLSAYDIM, NİYE CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ATANAYIM?”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdağan’a ağır eleştirileri yüzünden Meclis’teki görevinden alındığına yönelik iddialarla ilgili de açıklama yapan Çaluda, “Erdoğan muhalifi olsaydım, niye Cumhurbaşkanlığı’na atanayım?” diye sordu.

Çaluda, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu, üniversite yıllarında yaptığı paylaşımlardan dolayı bu söylemlerin gündeme geldiğini belitti.

“CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ BU GÖREVE UYGUN GÖRDÜ”

Meclis’e sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesinin gündeme geldiğini, fakat bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından reddedildiğini hatırlatan Çaluda, “Cumhurbaşkanımız beni bu göreve uygun gördü” diye konuştu.



