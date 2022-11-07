Güzelyurt’ta bir garip uygulama

Güzelyurt Belediyesi tarafından şehir merkezindeki çembere konan ve ardından hemen kaldırılan "girilmez yol" levhası tepki topladı, uygulama gelen tepkiler üzerine kısa sürede kaldırıldı

Güzelyurt’ta Kaymakam Savaş Orakçıoğlu'nun oğlunun sahibi olduğu kafeterya tarafından yolun işgal edilmesi üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından belediyeye yapılan uyarı üzerine, belediye yönetimi yol içerisine konan masa sandalyeleri kaldırmak yerine yola girmeyi yasaklamayı seçti.Belediye meclis üyelerinin tepkisi üzerine Kaymakamın oğlunun kafesine yapılan kıyakla belediye tarafından konan levha kısa süre sonra kaldırıldı. Bilindiği gibi şehrin tam merkezinde bulunan kafeterya belediye izni ile yolun içerisine masa ve sandalyelerini koymuştu.Basına yansıyan olay sonrası Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Kaymakamlığa ve Belediyeye yazı yazdı. Belediye ise yol içerisindeki masa sandalyeleri kaldırtmak yerine sokağa girişi kapatmayı denedi fakat usulsüz bu uygulama gelen tepkiler üzerine kısa sürede kaldırıldı.