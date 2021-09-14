UBP milletvekili Ahmet Çaluda, “görevi kötüye kullanma” suçundan beraat etti fakat “tüzüğe aykırı hareket” suçlarından suçlu bulunarak savunmaya çağrıldı



2012-2013 yıllarında Çalışma Bakanı olan Şerife Ünverdi ile o dönemki Özel Kalem Müdürü olan ve 2018 yılında Cumhuriyet Meclisi’nin kararıyla dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda aleyhinde yürütülen dava sürecinde sona doğru geliniyor. “Görevi kötüye kullanma” ve “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından yargılanan sanıklar Aytaç Çaluda ile Şerife Ünverdi, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer dünkü duruşmada okuduğu ara kararda, iddia makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ve savunma avukatları da hazır bulundu.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların verdiği yazılarda bahse konu kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin yer almadığını belirterek, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından suçlu bulunarak savunmaya çağrıldığını kaydetti.

Savunma avukatları sanıkların savunma yapıp yapmayacağına karar vermek ve durum değerlendirmesi yapmak adına mahkemeden süre talep ederken, Mahkeme, karar duruşmasının 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 12.30’a ertelenmesine emir verdi.

Öte yandan Aytaç Çaluda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı görüşmede, görevi kötüye kullanma ve tüzüğe aykırı işlem yapma suçlarından hakkında açılan davanın sonuçlandığını ve beraat ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında Aytaç Çaluda’yı kabul ettiği görüşmede, Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü olan Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları iddia edilen Şerife Ünverdi ve Aytaç Çaluda aleyhinde açılan davada suçsuz bulunmalarının ve zorlu bir mücadeleden sonra alınan sonucun sevindirici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yaptığım dönemde, ilgili komitenin çalışmalarına katılan biri olarak bu işin altında siyasetin yattığını bazı ayak oyunlarının olduğunu ve sizi ağır ceza mahkemesinde cezalandırmak için farklı cephelerin devreye girdiğini bilen biri olarak sizin en baştan beri hiçbir suçunuzun olmadığından ve bu yargının mutlaka en iyi şekilde sizin lehinize sonuçlanacağından hiç şüphem olmadı” şeklinde konuştu.

Tatar şöyle devam etti:

“Avukatınız da aynı şeyleri söyledi fakat ısrarla ve inatla bu meseleyi ağır cezaya taşıma gayretleri ve siyaseti de bu işlerin içine alet ederek hem sizi, hem UBP’yi, hem de bizi yıpratmak amacıyla yapılan çeşitli oyunlara rağmen gecikmiş de olsa bu ülkede adalet yerini buldu. Bu kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

“Bu siyasi mücadelede birtakım konularda, kamuoyunun da bilgisi dâhilinde olan bazı oyunlar oynandığını” söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ne anlama geldiğini herkesin bildiğini, bu durumun örnek teşkil etmekte olduğunu, yanlış hareketlerin yanlış neticeler doğurabileceğini ve mağduriyetler oluşturabileceğini ifade etti.

Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben, Aytaç Çaluda’nın siyasi anlamda mağduriyet yaşadığını gördüm. Böyle bir kararın, mahkemelerimiz tarafından alınması ve Aytaç Çaluda ile Şerife Ünverdi hanımefendinin de beraat etmesi beni mutlu etmiştir. Sizi ve ailenizi, verdiğiniz bu mücadelen dolayı tebrik ederim. Bu mücadele, Kıbrıs Türk halkı adına bir başarıdır. Üç yıl boyunca bir aileyi sıkıntıya sokmuş bir durum karşısında mahkemenin verdiği kararı doğru buluyorum. Bazı siyasi ve maksatlı oyunlarla bu iş ileri götürülerek bir ailenin mağdur olmasına ve yıpranmasına sebep olmuştur. Üç yıl sonra şu anda mahkeme diyor ki: ‘Böyle bir suç yoktu, bu dava düşmüştür.’ Bu durumu, kamuoyunun takdirine bırakıyor ve Aytaç Çaluda ile ailesini gösterdikleri irade ve büyük mücadeleden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Yüce mahkemeye ve bağımsız yargıya da bu karar için teşekkür ediyorum.”

