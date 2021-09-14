Lefkoşa’da AdaPass uygulamasına uymayan 7 iş yerine toplam 30.800 TL’lik para cezası, bir kişiye maske takmadığı için 440 TL’lik para cezası kesildi. 1 berber salonu faaliyetten men edildi, 11 iş yerine ihbar verildi





Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 459 iş yerini denetledi.

Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 6 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arasında 284 iş yerini Zabıta Şubesi ekipleri de 175 iş yerini denetledi.

Bu çerçevede Zabıta Şubesi ekipleri söz konusu tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde AdaPass uygulamasına uymayan 7 iş yerine toplam 30.800 TL’lik para cezası kesti.

Zabıta ekipleri tarafından 1 kişiye kapalı alanda maske takmadığı için 440 TL’Lik para cezası kesildi.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde ise 2 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 6 birim ürün müsadere edildi.

1 berber salonu izinsiz ve Covid 19 kurallarına uymadığından dolayı faaliyetten men edildi, 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı yazılı ihbar verildi.

