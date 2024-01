“Çalıştay raporları rafta kalmamalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, çocuklara yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yatırım olduğunu vurgulayarak, başta Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı, Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı, Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, Çocuk Hakları Çalıştayı ve Çocuk Adalet Yasası olmak üzere, çocuklar için yürüttükleri projeleri anlattı.Ailece İstanbul’da yaşadıkları dönemde, kızlarının gittiği okulda, “anne-baba okulu” etkinlikleri yapıldığını ve kendisinin de bu etkinliklere katıldığını belirten Tatar, “Bu etkinliklerden hem zevk aldım hem de birçok bilgi edindim. Hep böyle bir imkân olsa da Kıbrıs’ta da aynısını yapabilsek diye düşünürdüm” dedi.Yıllar sonra konuyu Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek’e açtığını ifade eden Sibel Tatar, sonunda daha kalıcı bir kaynak oluşturmak adına kitap projesi yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.“Kitap yaparsak bu birikim, bu bilgi, yıllarca ailelerle ve eğitimcilerle paylaşılabilir dedik” diyen Sibel Tatar, daha sonra Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek’e, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin’in de katıldığını ve ortaya “Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı”nın çıktığını anlattı.“Ortaya renkli, güzel, dikkat çekici, bilgi açısından da ailelerimize her konuda yardımcı olacak bir kitap çıktı” diyen Tatar, ebeveynlerin sıkıştığı, “acaba bu durumda ne yapayım” dediği noktada bu kitaba başvurabileceğini ifade etti.Kitabın lansmanından sonra, söyleşilere başladıklarını anlatan Tatar, “ ‘Anne-baba okulu’ diye isimlendirmeyelim, söyleşi diyelim ki aileleri de korkutmayalım dedik” diye konuştu.Şimdiye kadar 4 bölgede söyleşiler düzenlediklerini, söyleşilere Lefkoşa’ya devam edeceklerini anlatan Tatar, bu söyleşilerden bazılarına kendisinin de katıldığını anlattı.“Şu anda küçük çocuğum yok ama söyleşiyi dinlerken ‘ben bunları doğru yapmışım, ya da keşke şöyle yapsaydım’ dedim ve ileride torunlarım için doğru bilgi edinmiş oldum” diyen Tatar, sadece anne babalara, ebeveynlere değil, çocuk bakan, çocuklarla ilgili bir mesleği olan herkese bu söyleşilere katılmalarını tavsiye etti.Daha sonra özel çocukların ebeveynleri için bir başka çalışma yapmaları gerektiğini gördüklerini dile getiren Sibel Tatar, bu kez Dr. Emirali Evcimen’le “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı”nı hayata geçirdiklerini belirtti.Sibel Tatar iki yıl önce gerçekleştirdikleri Çocuk Hakları Çalıştayı’na da değindi. İlgili tüm dairler, kurum temsilcileri ve paydaşların katılımıyla hayata geçen çalıştayın “çocuğun KKTC’deki durumunu etüt etmek için” gerçekleştirildiğini ifade eden Tatar, “Çocuk Suçlular Yasası denen ve maalesef adının da kendisinin de çağ dışı kalmış bu yasayı da çalıştayda masaya yatırdık ve yeni bir yasa için ne gerektiğini tartıştık” dedi.Bu çalıştay neticesinde çıkan sonuçları bir lansmanla kamuoyuna sunduklarını ve sadece sunmakla kalmayıp takibini de yaptıklarını vurgulayan Tatar şöyle devam etti:“Çünkü Çalıştaylar çok faydalı ve önemli ama asıl önemli olan çalıştaylardan çıkan raporların hayata geçmesi ve takip edilmesidir. Rapor olarak bunların rafta kalmaması gerekir. Ben şahsen çıkan raporların çoğunun okunmadığını hatta bazılarının okunup uygulanmadığını unutulduğunu düşünüyorum. Böyle olmaması için biz yaptığımız çalıştaylara sahip çıkıyoruz, takibini yapıyoruz”Bu çerçevede Çocuk Hakları Çalıştayının ilk altı aylık raporunda üzerlerine vazife düşen kurumları çağırıp kendilerine yapmaları gereken çalışmalar hakkında hatırlatma yaptıklarını söyleyen Sibel Tatar “Onları teşvik etmek için dedik ki, şimdi kamuoyuna bir açıklama yapmıyoruz. Ama ileriki toplantımızda kamuoyuyla bu durumu paylaşıp ‘ilk altı ayda şu kurumlar üzerine düşeni yapmıştır ama maalesef şu kurumlar yapmamıştır diyeceğiz’” şeklinde konuştu.Çalıştay neticesinde Çocuk Suçlular Yasası yerine çok daha medeni, çok daha ihtiyaca karşılık veren medeni bir ıslah da içeren Çocuk Adalet Yasasını, Barodan ve Cumhurbaşkanlığından hukukçular ile hazırlayıp bir sene önce Çocuk Hakları Gününde Meclis’e sunduklarını belirten Sibel Tatar, “Bence 1 yıl bu yasanın komitede görüşülmesi ve tartışılması için yeterlidir. Artık bir an önce yasanın Meclise gidip Meclisten geçmesini bekliyoruz. Umarım 2024’ün ilk ayında bu yasa meclisten geçer” dedi.