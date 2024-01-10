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“Quellar, tavsiyelerde bulunacak”

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BM Sözcüsü, yeni atanan Kıbrıs temsilcisi Quellar'ın ileriye yönelik ortak zemin arayacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyelerde bulunacağını söyledi

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“Quellar, tavsiyelerde bulunacak”
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Birleşmiş Milletler, BM Genel Sekreteri'nin yeni atanan Kıbrıs kişisel elçisi Maria Ángela Holguín Quellar'ın ileriye yönelik ortak zemin arayacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyelerde bulunacağını açıkladı
BM Sözcüsü Florencia Soto Niño, konuyla ilgili soru üzerine, BM kişisel elçisinin görev süresinin ve süresinin ne olacağını anlattı.
Politis Gazetesi’nin haberine göre, Nino açıklamasında, fazla detay vermekten kaçındı ve "Dürüst olmak gerekirse, Sayın Quellar’ın belirtilenlerden başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.
Nino, " Kendisi ileriye dönük ortak bir zemin arayacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyelerde bulunacağını açıklamıştır. Şimdilik elimizde olan tek şey bu." diye ekledi.
BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin görev süresinin süresiyle bir ilgisinin olup olmadığı sorulduğunda Nino, "Sadece yakın zamanda göreve başlayacağını biliyorum. Onu bırakacağız. Bu konuda daha fazla bilgi olursa sizi bilgilendireceğim" demekle yetindi.
Öte yandan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi önceki günkü Rum ulusal konsey toplantısında dikkatlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’a çevrildiğini ve Cuellar’ın temsilci olarak atanmasıyla Kıbrıs’a yapacağı ilk ziyarete hazırlandığını yazdı. Gazete, Cuellar’ın ocak ayı sonundan önce Kıbrıs’a gelmesinin beklenmemesi gerektiğini, çünkü Cuellar’ın BM Güvenlik Konseyindeki görüşmelerin tamamlanmasını bekleyeceğini ekledi.
 
 
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