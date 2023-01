Çalışma hayatı için önemli protokol

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında “Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı Protokolü” imzalandı.

Lefkoşa Concorde Otel’de yer alan imza töreninde, protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin imza koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu Birinci Toplantısı’nı tamamladıklarını söyledi.

Toplantıya ilişkin protokolü Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin ile imzaladıklarını ifade eden Taçoy, bugün ortaya koydukları bu çalışmanın, gelecek adına son derece önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağına inanç belirtti.

Çalışma ve iş yaşamına ilişkin olarak iki kardeş ülkenin ortaya koydukları güzel işbirliğinin, vatandaşlarının geleceğini garanti altına alacak nitelikte olduğuna işaret eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Böylesi bir işbirliğine imza koymak benim için büyük bir onurdur ve bununla gurur duymaktayım.

Ortaya koyduğumuz ortak irade çerçevesinde vardığımız mutabakat neticesinde 2023-2024 yıllarını kapsayacak bir Eylem Planı uygulamaya girecektir.

Şunu söylemek isterim ki, bugün ulaştığımız bu sonuç aslında bir başlangıçtır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dayanışmayı sürdürecek ve insanlarımızın hayatına olumlu etkileri olacak daha bir çok işbirliğini hayata geçireceğiz.

Başta, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin üyesi tüm bakanlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ortaya koydukları yardım ve işbirliğini görmek bizler için son derece değerli ve önemlidir. Kendilerine şükran ve minnetlerimi sunarım.

Diğer yandan, ülkemizin ihtiyacı olan adımların atılmasında gerek benim bakanlığım bünyesindeki gerekse diğer tüm kabine arkadaşlarımın bakanlıklarına ilişkin projelerde gereken desteği esirgemeyen Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e de ortaya koydukları kararlılık ve irade için teşekkürü bir borç bilirim.

Bugün burada iki kardeş devletin neler yapabileceğinin bir yol haritasını çizdik.

Bundan sonraki çalışmalarımızda bize ışık tutacak olan bu yol haritasında mutlaka günün değişen koşullarına göre bazı güncelleme ihtiyaçları olacaktır. Önemli olan yola koyulmaktı ve biz de bunu yaptık.”

Hasan Taçoy, temel hedeflerinin, özel ilişkilere sahip iki ülkenin insanlarının çalışma yaşamlarının çağdaş bir düzende devam etmesi ve çalışma yaşamlarını sonlandırdıklarında rahat ve refah içerisinde hayatlarına devam edebilmeleri olduğunu vurguladı.

Taçoy şunları kaydetti:

“Sadece çalışma değil, iş yaşamına yönelik rahatlama yaratacak uygulamaları da gündemimizde tutarak yürüyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından artık yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Bu yeni dönemin ihtiyacı olan güçlü düzenlemeleri yapmak ve hayata geçirmek en temel görevimizdir. Bunu yapacak siyasi iradeye sahibiz.

Çalışan ve üreten insanlara sahip bir ülke olmanın avantajını her zaman kullanacağız. Üretmenin sadece özel sektörün değil, kamunun da bir görevi olduğunu unutmadık ve bunu asla göz ardı etmeyeceğiz.

Çalışmalarımız sadece özel sektöre yönelik olmayacak. Kamunun da üretmesi ve verimliliğinin artması için ciddi çalışmalarımız olacak.

Şunu unutmayalım ki, hepimiz ortak bir kaderi yaşamaktayız. Bu ortak kaderin bizi götüreceği noktaya daha iyi koşullarda ulaşmak elbette mümkündür.

Yeter ki birlik olalım, birlikte hareket edelim.

Başarının yolunun bireysel hareketlerden değil, birlikteliklerden geçtiğini unutmayalım.

'Ben kazanayım gerisi önemli değil' anlayışı bugünkü sorunlarımızın neredeyse tamamının temelinde yatan yanlış düşüncedir. Artık bu anlayışı terk etmenin zamanı gelmiştir.

Yarınları hem kendimiz; ama en çok da çocuklarımız için daha güzel bir şekilde tesis etmek hepimizin görevidir.

Bugün burada yaptığımız ortak çalışma ve sonrasında ortaya çıkan protokol işte bu güzel günler için atılmış değerli bir adımdır.

Evet, bugün burada bir adım attık. Gerisi de gelecektir; çünkü önemli olan gelecektir.

Ben bir kez daha emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarken, hepimize hayırlı olmasını dilerim.”



Bilgin

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, çalışma hayatının; çalışma ilişkileri ve çalışanların çalışma süresi ve sonrasındaki dönemi kapsayan yaşam olduğunu kaydetti.

Bilgin, bu çerçevede Türkiye ile KKTC’nin bu sorunlarını birlikte ele almasını önemsediklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk Halkına verdikleri önemi vurguladı.

Türkiye olarak KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirdiklerini, KKTC’nin refahı, çalışanların mutluluğu, iş hayatlarında huzurlu olmalarına önem verdiklerini ifade eden Bilgin, KKTC’nin yeni dönemde uluslararası sistemde yerini alması için Türkiye’nin elinden gelen her desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bilgin, imzalanacak protokol ile burada çalışan vatandaşlarının sağlık, çalışma yaşamı haklarından yararlanacağını, geleceğe birlikte güven huzur içinde yürüyeceklerini, ortak gelecek için atılan adımların başında olduklarını, daha iyi adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bilgin, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti, KKTC’nin Türk dünyası sonrasında uluslararası alanda da haklı yerini alması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol bakanlar tarafından imzalandı.