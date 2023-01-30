Kazalar bitmek bilmiyor

Ülkede son günlerde ard arda yaşanan trafik kazalarına bugün iki kaza daha eklendi. Kazalardan birinde bir yaya yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında, Pamuklu’da, Arzu Bayram (K-43) yönetimindeki UF 746 plakalı salon araç ile Yörükler Sokak üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kenarında yaya olarak bulunan Rahime Avşar’a (K-59) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Rahime Avşar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Öte yandan, 13.55 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Neşe Durmaz (K-41), yönetimindeki LY 511 plakalı araç ile Girne istikametinden gelip kuzey çevre yoluna dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp savrularak, tekrardan yolun sağındaki bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

