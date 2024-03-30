"2024-2025, KKTC’nin kalkınma yılı olacak”

Büyükelçi Feyzioğlu, okullarda, hastanelerde, sağlık merkezlerinde, yollarda sorunlar olduğunu ve bunları belli bir sıra dahilinde çözeceklerini dile getirerek, “2024-2025 KKTC’nin kalkınma yılı olacaktır" dedi

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından Erenköy Lisesi’ne yapılan yeni kantin binasının açılışında konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “Tangül hanımefendiyi ve Ünal beyefendiyi rahmetle anıyorum. Onların çok büyük eserleri var ama öyle sanıyorum ki en büyük eserleri İçim Hanım. Çünkü bir anne, babanın en büyük eseri evlatlarıdır” diyerek, İçim Çağıner Kavuklu’nun, vatanına, milletine bağlı, halkına hizmet için çalışan bir kişi olduğunu söyledi.

“Birlikte büyük işlere imza atıyoruz. İstikrar içerisinde yola kararlılıkla devam ediyoruz” diyen Feyzioğlu, 10 kusur yıldır çözülmeyen işlerin tek tek çözüldüğünü kaydetti.

Gençlere, sorunlardan daha çok çözümlere odaklanmaları çağrısında bulunan Feyzioğlu, “Sürekli sorunları konuşmak, sorunların çözümünü sağlamaz… Sorunlar çözülmek içindir. Sizi umutsuzluğa sevk edenlere inanmayın. Birbirinize umutsuzluk değil umut aşılayın” dedi.

Feyzioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünü hatırlattı ve bu bilinçle çalışacaklarını vurguladı.

Okullarda, hastanelerde, sağlık merkezlerinde, yollarda eksikler ve sorunlar olduğunu ve bunları belli bir sıra dahilinde, planlı, programlı şekilde çözeceklerini dile getiren Feyzioğlu, “2024-2025 KKTC’nin kalkınma yılı olacaktır. Yolumuz açık olsun” dedi.

