Çağatay'ın adına yakışır bir proje

Girne'de yapımı kısa bir süre önce tamamlanan yeni ilkokul binası, hükümet yetkilileri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bu çerçevede Halkın Partisi'nin (HP) üst düzey yöneticileri bugün okulda incelemelerde bulundu.

Püsküllü bölgesinde yer alan okula KKTC'nin eski Başbakanlarından merhum Mustafa Çağatay'ın adı verilecek. Okul, gelecek eğitim yılında açılacak ve adı da “Mustafa Çağatay İlkokulu” olacak.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu, HP Girne milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers'ten oluşan heyet, bugün saat 12.00'de gerçekleştirdikleri ziyarette okul projesini başarıyla tamamlayan Cysings Constructions Ltd'in direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır'dan bilgi aldı.

Okul binasının yapım tekniğinden ve tasarımından memnuniyet duyan HP heyeti, okul inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve yeni okulun tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

PİLOT OKUL OLABİLİR

Okulun son derece modern şekilde inşa edildiğine dikkat çeken HP heyeti, okulun pilot okul olabileceğini belirtti ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın adının yaşatılacağı güzel bir proje ortaya çıktığını belirtti.

BAYBARS: AMACIMIZ BUGÜNÜ DEĞİL YARINLARI KURTARACAK BİR SİSTEM YARATMAK

Ziyarette konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Girne'de okul sayısının artması ve eğitimin kalitesinin yükselmesinin kendilerini memnun ettiği belirtti.

Baybars, geleceğin mimarı olacak çocukların daha iyi eğitim alabilecekleri çağdaş binalarda öğrenim görmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Baybars, bugünün değil yarınları kurtaracak bir sistem için uğraş verdiklerini dile getirdi ve hedeflerinin eğitimiyle sağlığıyla ve ulaşımıyla daha planlı ve daha çağdaş bir ülke yaratmak olduğunu dile getirdi.

TANDOĞAN VE ÇAKIR: GURURLUYUZ

Cysings Constructions Ltd direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır ise çocukların daha donanımlı olmaları ve daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için devletin yanında bu kutsal sorumluluğa ortak olmalarından duydukları gururu dile getirdi.

ÜLKENİN EN MODERN İLKOKULU

2450 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 4400 metrekare alana sahip olan okul binası, ülkenin en modern ilkokulu olma özelliğini taşıyor.

12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun gruplarının yer aldığı ilkokul binası, yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak.

Girne bölgesindeki okullarda yaşanan yoğunluğu azaltmak adına inşa edilen proje, kısa bir süre önce Kontrol Planlama ve İnşaat Dairesi ile İdare Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilmişti.