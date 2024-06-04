banner913
banner932
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
13 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
21 0
 
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
22 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
24 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
31 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
17 0
banner1032
banner1038

Buzluklu kamyon cayır cayır yandı

banner1020

Lefkoşa -Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyreden buzluklu kamyon araçta çıkan yangın zarara yol açtı

banner974
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
banner971
Lefkoşa -Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde dün sabah 08.00 sıralarında, Eriz Çakıcı yönetimindeki PZ 964 plakalı buzluklu kamyon araçta yangın çıktı.
Yangın, Girne yönünde ilerlediği esnada muhtemelen motor bölümünde meydana gelen mekanik arızası nedeniyle meydana geldi.
Yangın sonucunda aracın ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.