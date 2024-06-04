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80 dönüm kül oldu

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Ağıllar-Altınova köyleri arasındaki arazide çıkan yangında çam, zeytin ve harnup ağaçları ile biçilmemiş arpa ve buğday yandı

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80 dönüm kül oldu
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Ağıllar-Altınova köyleri arasında bulunan arazide dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında çam, zeytin ve harnup ağaçları ile biçilmemiş arpa ve buğday yandı.
Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra bölge halkının traktörleri, bölge belediyesi ile özel bir şirkete ait su tankerleriyle müdahale edilerek söndürüldü.
Yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi içerisindeki çam, zeytin ve harnup ağaçları ile 20 dönüm biçilmemiş arpa ve 10 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.
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