“Büyük projelere imza atacağız”

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekibiyle birlikte büyük işlere, büyük projelere imza atacaklarını vurguladı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC ile ilişkilerimizin daha da ileriye gitmesi için ortak menfaatlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Birçok konuda çalışmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Eğitimden, sağlığa, ulaştırmaya, özel sektör yatırımlarının, girişimciliğin teşvikine varıncaya kadar birçok başlıkta detaylı temaslarımız oldu. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel ise, Yılmaz ve ekibiyle birlikte büyük işlere, büyük projelere imza atacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, sevgi ve kardeşlik duygusuyla bağlı olduklarını belirterek, Türkiye ile KKTC’nin etle tırnak gibi ayrılmaz ikili olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ekibiyle birlikte ülkenin menfaatleri doğrultusunda adımlar atacaklarını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde verdiği ilk mesajın Havalimanı’nın açılması olduğuna değinen Başbakan Üstel, “Net bir şekilde halkımıza mesaj verdi. 20 Temmuz’da Havalimanı açılacak. Biz hükümet olarak üzerimize ne düşerse o görevleri yerine getireceğiz ve inşallah 20 Temmuz günü yeni devlet havalimanımıza, yeni terminalimize kavuşmuş olacağız” diye konuştu. Üstel, 2012 yılında su projesi konuşulurken, kablo ile enerjinin de gündeme geldiğini ancak asrın projesi olan su projesi hayata geçirilirken, enerji projesinin gerçekleştirilmesinin bugüne nasip olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, ülkenin geleceğini yeniden şekillendirecek dev projeyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden kabloyla elektriğin gelmesiyle enerji çeşitliliğinin çoğaltılacağını, ülkede enerjide yaşanan sıkıntıların giderileceğini ve enerjide arz güvenliğinin sağlanacağını kaydetti. Üstel, ülkenin ekonomisinin de daha süratli bir şekilde ileriye gitmesini sağlayacaklarını söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında sağlıkta da dev projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ihalesine çıkmak üzere olduklarını belirtti. Üstel, ilerleyen günlerde hastanenin temelini atmak için de bir araya geleceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, Güzelyurt, Girne ve Karpaz bölgesindeki projelerinden de bahsetti. 25 tane okulu yeniden inşa edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, depreme dayanıklılığı olmayan okulları yeniden inşa edeceklerini, bazı okulların da depreme karşı dayanıklılığını güçlendireceklerini söyledi.

Yolların altyapı sorununu da çözeceklerini ifade eden Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ekibiyle birlikte ilerleyen günlerde vatandaşların rahatlayacağı hangi öncelikli projeler varsa onları da süratli bir şekilde TC Büyükelçisi ile de istişare içerisinde hayata geçireceklerini belirtti.

