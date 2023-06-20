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Yılmaz, Töre ile görüştü

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Yılmaz, Töre ile görüştü
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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi ve ortak basın açıklamasının  ardından Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanı Töre ile bir araya geldi.
Yılmaz ve Töre ilk olarak baş başa görüştü. Ardından Şeref Odası’na geçerek heyetlerle bir araya geldiler.
 
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