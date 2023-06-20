Yılmaz, Töre ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi ve ortak basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanı Töre ile bir araya geldi.

Yılmaz ve Töre ilk olarak baş başa görüştü. Ardından Şeref Odası’na geçerek heyetlerle bir araya geldiler.

