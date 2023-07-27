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“Bütün anneler bu acı içinde para kazanmak için bileklik yapıyor”

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İsias Otel enkazında 12 yaşındaki oğlu İzcan Nurluöz’ü kaybeden Feriha Yiğittürk, “Bütün anneler toplanıp bu acı içinde para kazanmak için bileklik yapıyor, derneğe katkı sağlayacak birçok şey üretip satmak için çalışıyoruz. Gece başımızı yastığa koyarken ‘çocuklarımız için bir şey yapabildik’ diyebilmek için uğraşıyoruz” dedi

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“Bütün anneler bu acı içinde para kazanmak için bileklik yapıyor”
İsias Otel enkazında 12 yaşındaki voleybolcu oğlu İzcan Nurluöz’ü kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetim kurulu üyesi Feriha Yiğittürk, TAK’ı ziyaretinde konuştu.
Feriha Yiğittürk, “6 Ağustos’ta 6 ay dolacak. Bizler çocuklarımızın mezarlarını yapabilecek durumdayız ancak devlet kayıplarımızı şehit ilan edip anıt mezarlar yapacağı sözünü verdi ve bu sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Bu, bizim için hassas bir noktadır” diye konuştu.
Feriha Yiğittürk depremde kaybettikleri çocukları, öğretmenleri ve velileri ölümsüzleştirmek için çabaladıklarına işaret ederek, “Çocuklarımız geri gelmeyecek ama dernek olarak topluma eğitim alanında umut dolu projeler yapmak istiyoruz. Bütün anneler toplanıp bu acı içinde para kazanmak için bileklik yapıyor, derneğe katkı sağlayacak birçok şey üretip ve satmak için çalışıyoruz. Gece başımızı yastığa koyarken ‘çocuklarımız için bir şey yapabildik’ diyebilmek için uğraşıyoruz. Başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktur” dedi. Yiğittürk, hem çocuklarını ölümsüzleştirmek hem de topluma eğitim alanında hizmet verebilmek için derneğin bir binaya kavuşmasının önemini vurguladı.
Yiğittürk, derneğin önceliklerinin yeni okul ve spor salonu, anıt mezarlar ve bir binaya kavuşmak olduğunu kaydetti. Yiğittürk, şu ana dek bağışlarla yola devam ettiklerini ifade etti.
 
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