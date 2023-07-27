Şampiyon Melekler Takımı’ndan Mustafa Sabancı’nın annesi Çiğdem Sabancı: “Oraya gidip siyah çelenk bırakmakla olmuyor. Bu çocukların, öğretmenlerinin ve velilerinin hesabını sormak zorundasınız, en tepeden başlayarak en sona kadar. Uyumayın, sessiz kalmayın çünkü biz kalmayacağız”

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin, aralarında Adıyaman’ında bulunduğu 11 ili etkilemesi ve ardından ‘asrın felaketine’ dönüşmesinin üzerinden 6 ay geçti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden etkilenen Adıyaman’da bulunan KKTC’den Türkiye’ye giden ve İsias Otel’de konaklayan voleybol kafilesinden 35 kişi hayatını kaybetmişti…

Ardından Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yaşamını yitiren ‘Şampiyon Melekler’ adı verilen voleybol kafilesinin naaşları KKTC’ye getirilerek Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedilmişti.

Şampiyon Melekler Takımı’ndan Mustafa Sabancı’nın annesi Çiğdem Sabancı sosyal medya hesabı üzerinden ‘bu davanın başka davalar gibi kapanmasına izin vermeyecekleri’ ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Çiğdem Sabancı, “Uyumayın, sessiz kalmayın çünkü biz kalmayacağız” şeklinde konuştu.

Çiğdem Sabancı’nın tam paylaşımı şu şekilde:

“Biz ülkemizi temsilen sapasağlam bir şekilde Adıyaman’a gönderdiğimiz çocuklarımızın cenazelerini bayraklara sarılı bir şekilde uçağın kargo kapısından geri teslim aldık.

Biz çocuklarımızı enkazdan çıkarmaya çalışırken tüm Kıbrıs halkı bizimle bekledi, bizimle ağladı.

Bizi o hafta orada yalnız bırakmayan KKTC siyasileri ve sivil savunma ekibimiz siz olmasaydınız çocuklarımızın cansız bedenlerini kepçelerle çöpe atacaklardı.

Şimdi adalet zamanı, hesap sorma zamanı, çocuklarımız, öğretmenleri ve velilerimiz için.

KKTC hükümeti ve siyasiler çocuklarımızı ülkemizi temsil etmek için oraya siz gönderdiniz, başımıza gelecekleri bilebilir miydiniz? Hayır…

Ama şimdi neredesiniz? Oraya gidip siyah çelenk bırakmakla olmuyor. Bu çocukların, öğretmenlerinin ve velilerinin hesabını sormak zorundasınız, en tepeden başlayarak en sona kadar.

Uyumayın, sessiz kalmayın çünkü biz kalmayacağız, diğer davalar gibi bunun da kapanmasına izin vermeyeceğiz, sessiz kalmayacağız.”

