Bütçede 3 milyar açık öngörüldü

KKTC’nin 2023 bütçesinde 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir ve 3 milyar 50 milyon TL bütçe açığı öngörüldü





Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC’nin 2023 bütçesinde 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir ve 3 milyar 50 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü açıkladı.

Maliye Bakanı Şan, öngörülen bütçe açığını, yapacakları gelir getirici düzenlemelerle kapatmaya çalışacaklarını söyledi.

BRT’de 17. Saat programına katılan Bakan Şan, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda öngörülen yaklaşık yüzde 9 civarında bütçe açığını, yapacakları çalışmalarla ve düzenlemelerle kapatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Şan, Forex (kaldıraçlı işlemler) yasasını on gün içinde meclis gündemine taşıyacaklarını, ardından kripto para varlıklarının düzenlenmesiyle ilgili yasa çalışması ve sanal bahisle ilgili tasarıları da meclis gündemine getireceklerini açıkladı.

“Bunları da hayata geçirerek ülkenin gelirlerini artırmaya çalışacağız. En önemlisi kayıt dışı ekonominin üzerine gitmemiz lazım. Aslolan dijital dünyayı daha çok kullanmak, bilişimi daha çok kullanmaktır” diyen Şan, gümrük ve vergi dairesinde otomasyonlarla gelirlerin artırılacağını söyledi.

Şan, özellikle kayıt dışılıkla mücadeleyle bütçe açığını kapatmayı ve halkın hayatına olumlu dokunmayı hedeflediklerini ifade etti.

BÜTÇEDEKİ ARTIŞ YÜZDE 180

2023 bütçesinin, 2022’ye göre yüzde 180 artırılarak hazırlandığını bildiren Alişan Şan, yeni yılda hayat pahalılığını ocakta yüzde 35, Temmuz’a ise yüzde 25 olmak üzere toplam yüzde 60 öngördüklerini söyledi.

Bakanlıkların ve kurumların bütçelerinde de yüzde 180 artış söz konusu olduğunu kaydeden Bakan Şan, Türkiye’nin 2023 bütçesine katkısının 3.4 milyar TL hibe ve yatırımlar, 2.1 milyar TL savunma harcamaları ve 2.5 milyar TL krediler olmak üzere 8 milyar TL olacağını açıkladı.

Şan, yerel yönetimlere de 1 milyar 985 milyon TL katkı söz konusu olacağını, tahmini mahalli gelirlerin yüzde 9.25’i olduğunu bildirdi.

Bütçe açığının kapatılması için vergi dilimlerinde düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğiyle ilgili olarak Şan, "Biz özellikle kayıt dışı ile mücadele ve yasal düzenlemelere ağırlık vereceğiz, bunların üzerine gideceğiz. Bunda da muvaffak olacağız" dedi.

