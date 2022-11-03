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UBP’den Ataser’e destek kararı

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Ulusal Birlik Partisi Lapta Alsancak'ta bağımsız aday Fırat Ataser'i destekleyeceğini açıkladı

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UBP’den Ataser’e destek kararı

Ataser bağımsız aday olacağını duyurdu.
Alsancak Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Fırat Ataser, Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka olmak üzere toplamda 20 köyü içerisinde bulunduran Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne bağımsız belediye başkan adayı olacak.
 
 
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