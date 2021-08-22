Burnukapanı kedilerden kurtardılar

Edremit'te yaşayan Koryiğit ailesi nesilleri tükenme tehlikesi yaşayan burnukapanın(Bukalemun) hayatını kurtardı.
Kedilerin saldırısına uğrayan veı kedilerin parçalamak üzere oldukları burnukapanı yaralı olarak kurtardılar.
Anne Şermin Koryiğit kurtardığı burnukapanın tedavisini yapıp yaralarını ilaçladı. Burnukapan(Bukalemun) daha sonra doğal hayata bırakıldı.
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