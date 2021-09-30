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"Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümü hizmet veremeyecek duruma geldi"

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Kamu-İş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümünün personel eksikliği nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirtti

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"Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümü hizmet veremeyecek duruma geldi"

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin birçok bölümünün personel eksikliği nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirterek, hükümeti uyardı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, “Hangi bölümde ne eksiklik var belirledik. Bunu Sağlık Bakanlığı’na bildirdik. Sağlıkta bir kaos yaratma derdinde değiliz. Ama önlem alınmazsa radikal kararlar alacağız” dedi.

Yaklaşan kış aylarında covid-19 vaka sayısında artış beklendiğini kaydeden Serdaroğlu, “Endişeliyiz. 19 aydır süren pandemi nedeniyle sağlık çalışanları zor bir süreç yaşıyor. Bu süreç boyunca yaptığımız tüm çağrılara rağmen personel eksikliğinin giderilmemesi, bizi daha da endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin sağlık sektöründeki amiral gemisi” olarak nitelediği  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmetlerin gerek teknik personel, gerekse hastabakıcı eksikliği nedeniyle durma noktasına geldiğini ifade eden Serdaroğlu, sıkıntının aşılması için hükümeti son kez uyardıklarını belirtti.

Personel eksikliği bilinmesine rağmen hükümet tarafından hiçbir önlem alınmadığını savunan Ahmet Serdaroğlu, “Alınan personel vardı ama ihtiyaçlı bölümlere alınmadığı için bu sıkıntı aşılamadı” dedi.

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