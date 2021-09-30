UBP'de başkanlık için 4 aday yarışacak

UBP Mağusa milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün itibariyle UBP tüzüğüne uygun şekilde 4 adayın başknlık için başvurduğunu açıkladı.

Hasipoğlu'nun paylaşımı şöyle:

30-31 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan Kurultayında, Genel Başkan adaylığı başvurularını tarih sırasıyla Genel Başkan Sn. Ersan Saner, Sn. Zorlu Töre, Sn. Faiz Sucuoğlu ve Sn. Hasan Taçoy, tüzüğümüze göre usulünce başvuru dilekçelerini bugün itibariyle parti merkezimize ibraz etmişlerdir. Tüzüğümüz gereği dört adayın dışında artık başvuru kabul edilmeyecektir. Birbirinden değerli dört vekilimize başarılar dilerken, seçim sonucunda kazananın partimiz ve ülkemiz olacağından hiç şüphe yoktur. Partimizin kurultay yolculuğunda 223 örgütünde seçimlerini tamamlamış olup, 9 Ekim tarihinde Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke, 10 Ekim tarihinde ise Gazi Mağusa ve İskele İlçe Başkanlığı ve yönetimlerinin seçimleri gerçekleşecektir. Parti Meclisi adaylığı ile ilgili son başvuru tarihi ise 15 Ekim 2021 tarihidir. Gerek köy ve mahalle kongrelerinde uzun kuyruklar oluşturarak katılım gösteren üyelerimize, gerekse aday olan ve olacak olan üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.