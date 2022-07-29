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Bunun adı fırsatçılık

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Asgari Ücret tespit Komisyonu’ndaki bir üye, bazı süpermarket sahiplerinin “asgari ücrete eğer hayat pahalılığı oranında artış yapılırsa, biz de tüm mallara yeni zamlar yaparız” tehdidinde bulunduklarını söyledi

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Bunun adı fırsatçılık

Asgari Ücret tespit Komisyonu’ndaki bir üyeden korkunç bir itiraf geldi!
Özellikle bazı süpermarket zincirlerine sahip şirket sahiplerinin asgari ücretin belirlenmesi sürecinde etkili olduğunu savunan üye, “Ücrete eğer hayat pahalılığı oranında (%56.76) artış yapılırsa, biz de tüm mallara yeni zamlar yaparak hayatı daha da pahalı hale getiririz” tehdidinde bulunduklarını ileri sürdü. Bazı süpermarket zincirlerine sahip işverenlerin ekstra %20-%30 oranlarında zamlardan söz ettiği belirtildi.
Aynı üye, bu tehdidin özellikle devlet kanadı ile işveren kanadı arasındaki tartışmalarda sık sık dile getirildiğini belirtirken, hem devlet kanadında hem de işveren kanadında bu tehditten rahatsızlık duyulmasına rağmen sonucun market sahiplerinin istediği yönde çıktığını iddia etti.
Asgari ücret, hayat pahalılığı ve 9 bin 046 TL’lik açlık sınırının altında %41 artışla brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak kesinleşmişti.
Ancak, market sahiplerinin zaten Türk Lirası’nın aşırı değer kayıplarını ve %100’ü geçen enflasyonu fiyatlarına zaten fazlasıyla yansıttığı dikkati çekiyor.
Ülkede istisnasız tüm mal ve hizmetlere, çalışana layık görülen asgari ücretin çok üzerinde zam yapıldığı vatandaşların da bildiği acı bir gerçek olarak dikkati çekerken, market sahiplerinin yaptığı belirtilen tehdidin, insafsızlığın ve fırsatçılığın son geldiği nokta olarak karşımızda durduğu belirtiliyor.
 
 
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