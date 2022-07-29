İşverenin asgari ücretliye bakışı tepkilerin odağında

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun'un, asgari ücret ve asgari ücretli ile ilgili kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu. Atıfta bulunduğu yasada ise söz konusu tanımlamaların olmadığı görüldü.



Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazlara rağmen ilk toplantıda saptadığı yılın ikinci asgari ücretini aynen kabul ederken, dün gerçekleşen toplantıda işveren kanadının asgari ücret ve asgari ücretlilerle ilgili sözleri gündemin odağına yerleşti. Toplantıda işveren kanadını temsilen oturan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası (KTİS) Başkan Yardımcısı Metin Arhun, itirazlar görüşülmeden önce basına yapılan açıklamalar sırasında, tartışılan şu ifadeleri kullandı:

"Biz asgari ücret belirliyoruz, ücret belirlemiyoruz. Hatta eleştiriye konu oldu benim bu ifadem. Muhtemelen ne demek istediğimi anlamayan kişilerce bu eleştiri konusu oluyor. Vasıfsız, bir becerisi olmayan işçinin ücretini belirliyoruz. Bu kötü, yanlış bir şey değildir. Yasada yazdığı şekliyle söylüyorum; vasıfsız işçinin alacağı en düşük maaşı belirliyoruz. Lütfen başka tarafa çekilmesin. Dolayısıyla o estirilen havalar, herkes asgari ücret alıyormuş gibi, öyle bir şey yoktur. 'Ücretinden memnun olmayan çalışanlar ve kendisini hakikaten vasıflı görüyor, iyi bir çalışan görüyor, bakacak daha iyi bir iş bulacak, daha iyi bir maaşla iş bulacak' demek istiyor. Bu kadar nettir bu konu, altını çizerek söylemek istiyorum”

Arhun'un kullandığı ifadeler için atıfta bulunduğu Asgari Ücretler Yasası'nda ise söz konusu tanımlamaların olmadığı görüldü. Yasada, asgari ücretli için "vasıfsız" ya da "becerisi olmayan işçi" ifadeleri yer almıyor. Bu sözler özellikle işçiler ve geçimini asgari ücretle sürdüren kesimlerin büyük tepkisine neden oldu. Bazı meslek örgütleri ve sendikalardan tepki açıklamaları yapılırken, sosyal medya üzerinden ise Metin Arhun'a bağlı Tenten çipsleri gibi markalar için boykot çağrıları yükseldi.



