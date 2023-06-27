Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Özdoğan’ın ardından babası Erkan Özdoğan, oğlunun ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsünün serbest kalmasına isyan etti

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Özdoğan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mustafa Özdoğan’ın babası Erkan Özdoğan, 186 promil alkolle kaza yapan ve oğlunun ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsünün serbest kalmasına isyan etti.

Mustafa Özdoğan’ın babası Erkan Özdoğan oğlunun ağır yaralandığı kazada araç sürücüsünün serbest kalmasının “adaletsiz” olduğunu belirterek, “bundan sonraki umudum ilahi adalet” dedi.

Erkan Özdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“65 promil ile trafik lambalarına vuran sürücünün ehliyetine el konulup dava okunuyorken 186 promil ve 220 hız ile çembere vurup oğlumun 18 gün yoğun bakımda yatmasına sebep olan eski sağlığına kavuşması şüpheli bir şekilde hastanede acılar içerisinde yatmasına sebep olan kişinin hala daha elini kolunu sallayarak gezmesi bir baba olarak benim acımı ikiye katlıyor adalete olan inancımı bu güne kadar hiç kaybetmedim bundan sonraki umudum ilahi adalet”

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Mustafa Özdoğan, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde, alkollü şekilde direksiyon başına geçen Berk Sicimoğlu’nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Sicimoğlu, Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarpmış, ardından da takla atarak yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu.

Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kazadan sonra mahkemeye çıkarılan Berk Sicimoğlu’nun yurt dışına çıkışı mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Yargıç, Sicimoğlu’nun KKTC vatandaşı iki kefilin 250’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 40 bin TL teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

