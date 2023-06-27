Ekmek artık 10 TL

7,5-8,5 TL’den satılan 200 gram ekmek 10 TL’ye yükseldi

Sofraların temel tüketim ürünü somut ekmeğin fiyatı da artık çift haneli...

Bazı temel tüketim ürünlerinde KDV sıfırlanmasının ardından “en temel tüketim” malzemelerinden biri olan ekmeğe Kurban Bayramı öncesinde zam geldi.

Geçtiğimiz haftalarda una yapılan zammın ardından ekmeğe yapılacak zam haberi beklenirken dün 7,5-8,5 TL’den satılan 200 gram ekmek bazı marketlerde 10 TL’ye satışa sunuldu.

Bir fırın 24 Haziran itibarıyla zamlı satışlara başlarken, 1 Temmuz itibarıyla diğer fırınlar da sırayla ekmeğe zammı yansıtacak.

Marketlerde 7 TL- 7,50 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin yeni fiyatı ortalama 10 lira oldu. 600 gramlık köy ekmeği ise 32 TL’den 35 TL’ye yükseldi.

‘Dilimi' ekmek, köy ekmeği, pide gibi diğer çeşit ekmek ve tüm unlu mamuller de ortalama yüzde 30 civarında zamlı satılacak.

Ekor Un Ürünleri zammı ilk yansıtan firma oldu. 24 Haziran itibarıyla bu firmanın ürettiği ekmek ve unlu mamüller zamlı fiyatlarla satılıyor.

Diğer ekmek üreticisi firmalar ise 1 Temmuz'dan başlayarak sırayla zamlı fiyatları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Göçmenköy Şah Fırını 1 Temmuz itibarıyla zamlı fiyatlarını uygulayacak.

Kardeşler ile Ölralı Fırını ise gelecek hafta içi zamlı satışlara başlayacak.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Ölralı, "Son bir iki hafta içerisinde çok yüksek zamlar geldi. Uca yüzde 25-30 oranında zam yapıldı, benzer şekilde diğer girdilere de... Dolayısıyla fırıncı kendi maliyetlerine bağlı olarak fiyat artışına geçiyor. Biz birlik olarak fiyat açıklayamıyoruz. Her fırın kendi maliyetini hesaplayarak bir fiyat politikası güdüyor. Bir süre sonra rekabet nedeniyle fiyatlar bir dengeye oturuyor. Biz de Kurban sonrası belirleyeceğimiz oranda artışı ürünlerimize yansıtacağız." dedi.

