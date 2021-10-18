Bülent Ersoy’dan orkestra ekibinin ailelerine 5’er bin TL

Bülent Ersoy, Kıbrıs’taki konserinden önce sahte PCR testinden dolayı tutuklanan orkestra ekibinin aileleri için harekete geçti.



Ersoy, “Onları kurtarmak için tüm servetimi harcayacağım” dediği ekibinin ailelerine 5’er bin TL gönderdi.

Ekibi için elinden geleni yapacağını söyleyen Ersoy, “Onları kurtarmak için tüm servetimi harcayacağım” demişti.

Ancak adliye çıkışı görüntülenen orkestra üyeleri, Bülent Ersoy’u suçlayarak “Hayatımızı mahvettin” demişti.

Ekibinin tepkisinin ardından Ersoy, aileler için harekete geçti. Bülent Ersoy’un orkestrasının Türkiye’deki ailelerine 5 bin TL’lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin para değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.



