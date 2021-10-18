Tozanlı kardeşler koronavirüse yenildi

Doğancı köyünde yaşayan Melek, Kamer ve Osman Tozanlı kardeşler, iki ay ile yakalandıkları Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Doğancı köyünde yaşayan Melek, Kamer ve Osman Tozanlı kardeşler 2 ay ile yakalandıkları salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Melek ve Kamer kardeşler peş peşe Ağustos ayında hayatını kaybederken acı haber bu kez kardeş Osman Tozanlı’dan geldi. Osman Tozanlı’nın salgın nedeniyle hastanede tedavi gördüğü bu süreçte enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiği öğrenildi. Tozanlı dün cenaze namazından sonra Doğancı köyünde kardeşlerinin yanına defnedildi.



Doğancı köyünde yaşayan Melek, Kamer ve Osman Tozanlı kardeşler 2 ay ile yakalandıkları salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Melek ve Kamer kardeşler peş peşe Ağustos ayında hayatını kaybederken acı haber bu kez kardeş Osman Tozanlı’dan geldi. Osman Tozanlı’nın salgın nedeniyle hastanede tedavi gördüğü bu süreçte enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiği öğrenildi. Tozanlı dün cenaze namazından sonra Doğancı köyünde kardeşlerinin yanına defnedildi.