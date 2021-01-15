Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu okulların açılışını erteledi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplantısı tamamlandı. Artan yerel vakalar nedeniyle, yerel bulaşı önlemek için komitenin yeni kararlar aldığı bildirildi.

Üst Komite'nin birçok karar alarak Sağlık Kanalığı'na ilettiği belirtilirken, Sağlık Bakanlığı bu kararları yarın sabah açıklayacağını duyurdu.

Üst Kurulun aldığı bazı önemli kararlar arasında şunlar var:

İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime başlanmayacak, okullar bir hafta daha tatil edildi. Okullar 25 Ocak 2021 Pazartesi günü açılacak.

Gece sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlükte olacak bu durumda gece 22:00 ile sabah 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.