Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 400 Bin TL’lik büyük ikramiye '65432' numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.
400,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65432
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61076
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
84370
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68924
94518
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06407
07786
34441
74981
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07622
16033
76590
91000
98056
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17721
20774
22228
23048
26820
43574
55374
55816
80804
86406
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11189
19384
19849
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40131
51507
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92138
99386
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00171
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02148
10072
19892
23161
38124
42139
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49835
65265
77725
81661
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01872
06734
11410
15219
17498
17860
34296
35989
42846
44234
45579
47538
48677
66432
67058
68969
78566
82006
94933
98380
4,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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45432
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64432
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65632
65732
65832
65932
66432
67432
68432
69432
75432
85432
95432
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
580
644
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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61
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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