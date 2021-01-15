Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 400 Bin TL’lik büyük ikramiye '65432' numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.

400,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65432

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61076

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

84370

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68924

94518

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06407

07786

34441

74981

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07622

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76590

91000

98056

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17721

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22228

23048

26820

43574

55374

55816

80804

86406

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11189

19384

19849

38901

40131

51507

59476

64371

92138

99386

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00171

01268

02148

10072

19892

23161

38124

42139

48542

49835

65265

77725

81661

87748

90257

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01872

06734

11410

15219

17498

17860

34296

35989

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44234

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66432

67058

68969

78566

82006

94933

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4,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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95432

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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