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Bugün de 1 yeni vaka, 2 taburcu

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Bugün de 1 yeni vaka, 2 taburcu
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1706 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını , 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
13 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1706
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar –  1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 191.520
Toplam Vaka Sayısı- 816
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 769
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
 
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