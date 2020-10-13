Güney'de günlük rekor vaka sayısı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 62 yeni vaka tespit edilerek günlük rekor pozitif vaka sayısına ulaşıldı

Güney Kıbrıs'ta pandemi sürecinin başladığı Mart ayındaan bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük pozitif vaka sayısına ulaşıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde toplam 3.645 test yapılırken 62 yeni COVID-19 hastalığı vakası tespit edildiğini bildirdi.

Böylece Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 2 bin 109'a ulaşmış oldu.

Ayrıntılı olarak 39 virüs pozitif kişi şu şekildedir: