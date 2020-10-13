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Güney'de günlük rekor vaka sayısı

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Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 62 yeni vaka tespit edilerek günlük rekor pozitif vaka sayısına ulaşıldı

Güney'de günlük rekor vaka sayısı

Güney Kıbrıs'ta pandemi sürecinin başladığı Mart ayındaan bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük pozitif vaka sayısına ulaşıldı.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde toplam 3.645 test yapılırken 62 yeni COVID-19 hastalığı vakası tespit edildiğini bildirdi.
Böylece Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 2 bin 109'a ulaşmış oldu.

Ayrıntılı olarak 39 virüs pozitif kişi şu şekildedir:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 409 numuneden 22 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.017 numuneden 7 vaka tespit edildi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.137 numuneden 3 vaka belirlendi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 130 numuneden 3 vaka belirlendi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 221 örnekten 3 vaka belirlendi.
  • Larnaka ve Gazimağusa illerine bağlı köylerde yürütülen laboratuvar kontrol programı çerçevesinde alınan 668 numuneden 1 vaka belirlendi.
  • 23 davaya ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadığı için şu anda veri yok.
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