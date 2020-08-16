Başarılı teknik adamlar ödüllendirilecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinin (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği

yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile başarılılar ödüllendirilecek.

Futbol Federasyonu tarafındanpandemi süreci sonrasında kalan 8 haftalık bölümü oynatılarak sonlandırmasının ardındanAntrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tümliglerde 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörlerideğerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.

19 Ağustos Çarşamba akşamıdernek lokalinde saat 20:00 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödültörenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneğiyetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, kulüp başkanları, Türkiye Futbol AntrenörleriDerneği başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basınmensupları katılacak.

2019-2020 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler veantrenörler liglere göre şöyle belirlendi:

K-PET SÜPER LİG

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü MemişNay

2.Merit A.Yeşilova

Teknik Direktör Şenol Canbulat

Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy

Kaleci Antrenörü Cenk Şekeroğlu

3.Doğan Türk Birliği

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör AfünGirgen

Yardımcı Antrenör Çağan Çerkez

Kaleci Antrenörü İbrahim Reis

En Centilmen Takım : Gönyeli (Teknik Direktör Hüseyin Cantürk)

KIBRIS KUPASI

Şampiyon Yenicami

Teknik Direktör Ulus Nasıroğlu

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Yardımcı Antrenör İsmail Soydan

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu

KIBRIS KUPASI FİNALİST

Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü MemişNay

SÜPER KUPA

Şampiyon Yenicami

