Başarılı teknik adamlar ödüllendirilecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinin (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği
yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile başarılılar ödüllendirilecek.
Futbol Federasyonu tarafındanpandemi süreci sonrasında kalan 8 haftalık bölümü oynatılarak sonlandırmasının ardındanAntrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tümliglerde 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörlerideğerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.
19 Ağustos Çarşamba akşamıdernek lokalinde saat 20:00 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödültörenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneğiyetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, kulüp başkanları, Türkiye Futbol AntrenörleriDerneği başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basınmensupları katılacak.
2019-2020 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler veantrenörler liglere göre şöyle belirlendi:
K-PET SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü MemişNay
2.Merit A.Yeşilova
Teknik Direktör Şenol Canbulat
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy
Kaleci Antrenörü Cenk Şekeroğlu
3.Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör AfünGirgen
Yardımcı Antrenör Çağan Çerkez
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
En Centilmen Takım : Gönyeli (Teknik Direktör Hüseyin Cantürk)
KIBRIS KUPASI
Şampiyon Yenicami
Teknik Direktör Ulus Nasıroğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Yardımcı Antrenör İsmail Soydan
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
KIBRIS KUPASI FİNALİST
Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü MemişNay
SÜPER KUPA
Şampiyon Yenicami
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