Bugün 1001 test sonucu 2 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 1 olduğunu ve 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, 1 pozitif vakanın hava yoluyla ülkeye gelen bir kişi olduğunu, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve karantinada takip edilen bir kişi olduğunu belirtti.

Vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını kaydeden Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

21 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün yapılan test sayısı 1001.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 2.

İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok.

Bugün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 58.883.

Toplam vaka sayısı 125.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 106.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 15.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.

oğun bakımda yatan hasta yok”